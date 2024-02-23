أهالي المحتجزين الإسرائيليين يغلقون الطرقات مطالبين الحكومة بالتوصل إلى اتفاق للتبادل

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت تلك الوسائل، قائلة: "أغلقت العائلات ونشطاء آخرون حركة المرور لمدة 40 دقيقة تقريبا مطالبين الحكومة بالتوصل إلى اتفاق، وذهب وفد إسرائيلي إلى باريس، لمناقشة الخطوط العريضة لصفقة المحتجزين".

ووافق مجلس الحرب الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، على إرسال وفد برئاسة رئيس جهاز "الموساد" إلى باريس، من أجل استئناف المفاوضات حول صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية.

أمس, 20:31 GMT

وذكر موقع "والا" الإسرائيلي، أن "الوفد الإسرائيلي يتكون من رئيس "الموساد" دافيد برنياع، ورئيس المخابرات (الشاباك) رونين بار، ومسؤول ملف الأسرى في الجيش اللواء نيتسان ألون".

وأضاف الموقع أن "المجلس فوض الوفد بإجراء مفاوضات وعدم الاكتفاء بالإصغاء، كما كان عليه الحال في قمة القاهرة الأخيرة".

وفي السياق ذاته، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة.

أمس, 18:43 GMT

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، بأن "نتنياهو قدم وثيقة بشأن سياسة إسرائيل المستقبلية بشأن اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، تشمل احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في القطاع دون وضع حد زمني، وتدمير القدرات العسكرية لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين".

وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، اتفق ممثلو إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في باريس، على أسس اتفاق جديد مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة على مراحل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، حيث أن إسرائيل ترفض طلب "حماس" بوقف الحرب وسحب القوات الإسرائيلية من غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثر من 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.