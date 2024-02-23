أهالي المحتجزين الإسرائيليين يغلقون الطرقات مطالبين الحكومة بالتوصل إلى اتفاق للتبادل

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت تلك الوسائل، قائلة: "أغلقت العائلات ونشطاء آخرون حركة المرور لمدة 40 دقيقة تقريبا مطالبين الحكومة بالتوصل إلى اتفاق، وذهب وفد إسرائيلي إلى باريس، لمناقشة الخطوط العريضة لصفقة المحتجزين".
ووافق مجلس الحرب الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، على إرسال وفد برئاسة رئيس جهاز "الموساد" إلى باريس، من أجل استئناف المفاوضات حول صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية.
أمس, 20:31 GMT
وأضاف الموقع أن "المجلس فوض الوفد بإجراء مفاوضات وعدم الاكتفاء بالإصغاء، كما كان عليه الحال في قمة القاهرة الأخيرة".
وفي السياق ذاته، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة.
أمس, 18:43 GMT
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، بأن "نتنياهو قدم وثيقة بشأن سياسة إسرائيل المستقبلية بشأن اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، تشمل احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في القطاع دون وضع حد زمني، وتدمير القدرات العسكرية لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين".
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.