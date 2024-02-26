شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمي يحذر من تزايد أزمة سوء التغذية في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال برنامج الأغذية العالمي، إن سوء التغذية في قطاع غزة، وخصوصا في صفوف الأطفال، ارتفع إلى مستويات طارئة.

وحذر البرنامج من تزايد أزمة سوء التغذية في القطاع.

جاء ذلك في منشور لبرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، على حسابه عبر منصة "إكس".

وقال البرنامج الأممي، إن "أزمة سوء التغذية تتزايد بقطاع غزة في ظل حالة الطوارئ المتعلقة بخطر الجوع".

وشدد على أن "البيانات الحديثة تظهر زيادة سريعة في مسببات سوء التغذية الحاد بالقطاع".