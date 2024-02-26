شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السوداني يزور العاصمة الليبية لبحث الأوضاع في بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان بزيارة رسمية إلى مدينة طرابلس الليبية، اليوم الإثنين، بناءً على دعوة رسمية تلقاها من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن ما وصفته مصدر مقرب من المجلس الرئاسي الليبي بأن المنفي تلقى رسالة من البرهان بشأن التحضير لزيارة ليبيا لبحث القضية السودانية، وذلك خلال لقائه السفير السوداني لدى ليبيا إبراهيم محمد أحمد في 22 يناير الماضي.

وكانت منصة "حكومتنا" الليبية قد أعلنت، في وقت سابق، أن البرهان سيقوم بزيارة رسمية إلى طرابلس الأسبوع الجاري، مشيرة إلى اتصال هاتفي أجراه ما يسمى بـ"رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة" مع ما يسمى "قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي".