الجيش الإسرائيلي: القضاء على أكثر من 30 مسلحا في حي الزيتون بمدينة غزة خلال 24 ساعة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- الخليج 365. وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "وبدعم من سلاح الجو الإسرائيلي، قتلت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي نحو 30 إرهابيًا كانوا ينشطون بالقرب من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة حي الزيتون شمالي قطاع غزة".

وشدد الجيش الإسرائيلي على أن قواته تواصل تكثيف أنشطتها في منطقة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، مشيرًا إلى القضاء على عدد من المسلحين وتدمير بنى تحتية في المنطقة.

أمس, 22:03 GMT

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

23 فبراير, 07:29 GMT

وبلغت حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، حتى الآن وبحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة في القطاع أمس الأحد، 29692 قتيلًا و69879 مصابًا.

وفي وقت سابق، قدم الجيش الإسرائيلي خطة لإجلاء المدنيين من رفح جنوب قطاع غزة، ووافق أيضا على خطة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.