شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى على مخيم وسط قطاع غزة

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية على المخيم الجديد غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب العشرات، برصاص الاحتلال الإسرائيلي وقذائف الدبابات، مساء اليوم الإثنين، غرب مدينة غزة.

وبين وكالة وفا، أن مواطنين كانوا ينتظرون وصول المساعدات على طريق هارون الرشيد- الطريق الساحلي في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، حيث استهدفهم جيش الاحتلال، ما أدى لاستشهاد 4 منهم، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وفي رفح جنوب قطاع غزة، استشهد 6 مواطنين بينهم امرأة وطفل في غارة استهدفت منزلا يعود لعائلة الزطمة بالقرب المستشفى الكويتي وسط المدينة.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي من طائرة مسيرة وسط المخيم الجديد غرب النصيرات.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني والمواطنون جثامين 5 شهداء من تحت أنقاض منزل في القرارة بعد قصفه من جيش الاحتلال وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.