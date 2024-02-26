شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: يجب محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية على فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الاحتلال الإسرائيلي، يخرق كل حقوق الإنسان، ويجب أن يتوقف العدوان على قطاع غزة فورا.

وكتب على موقع إكس: يجب محاسبة مرتكبي جرائم الحرب ضد شعب أعزل، وسيبقى الأردن يعمل من أجل زوال الاحتلال، ومن أجل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني".

وقال الصفدي، في كملته خلال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ٥٥ اليوم في جنيف: جاوز الاحتلال المدى، تعدى ظلمه الحدود، خرق كل حق إنساني، تصدوا له، عروا لا قانونيته ولا إنسانيته، احموا شعباً أعزل من بطشه، احفظوا صدقية القانون الدولي الإنساني.

وأضاف: "في الضفة الغربية والقدس المحتلة، يعاني الفلسطينيون ويلات الاحتلال، ينامون على قهره، ويستيقظون على قمعه، وفي غزة، يموت الفلسطينيون نتيجة عدوان غاشم، يقتل الأبرياء قصفاً وتجويعاً."