الخليج اليوم .. "طيران الرياض" يبرم شراكة استراتيجية مع "أرتيفاكت" للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أبرمت شركة طيران الرياض المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الاثنين شراكة استراتيجية مع شركة أرتيفاكت لابتكار حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في مجال الطيران استعدادا لإطلاق أولى رحلاتها التجارية في 2025.

وقالت "طيران الرياض" الناقل الجوي الجديد للمملكة في بيان على موقعها الإلكتروني إن الشراكة المبرمة مع "أرتيفاكت للاستشارات العالمية" التي تعمل في مجال البيانات وخدمات التحول نحو الذكاء الاصطناعي تهدف لبناء منصة خاصة بطيران الرياض لتحليل البيانات وتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها التشغيلية والتجارية، وذلك من خلال استخدام أحدث الأدوات السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضافت "طيران الرياض" أنها ستتمكن من خلال هذه الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، من تخصيص تجارب الضيوف والارتقاء بخدمة العملاء من خلال قنوات رقمية ذكية، وتحسين عملياتها الجوية والأرضية على حد سواء عبر الرؤى والتوقعات والبيانات الآنية، فضلا عن إطلاق العروض المخصصة للمنتجات التي يوفرها الناقل في عملياته غير الجوية وعلى متن رحلاته، من خلال قنوات مبيعات متكاملة عالية الكفاءة.





تهدف يهدف "طيران الرياض" إلى رسم معالم جديدة لقطاع الطيران وربط المملكة بأكثر من 100 وجهة عالمية، بما يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة والاستراتيجية الوطنية للطيران المتمثلة الى الوصول نحو 330 مليون مسافر للمملكة سنويا بحلول العام 2030.