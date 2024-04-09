الخليج اليوم .. الإمارات ومصر تنفذان الإسقاط الجوي الـ 29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية "طيور الخير" الإسقاط الجوي الـ 29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

واشتملت عمليات الاسقاط على طرود كسوة العيد والتي تحتوي على الملابس و الأحذية والألعاب والحلويات ومنتجات متنوعة لكافة أفراد الأسرة وذلك بمناسبة اقتراب حلول عيد الفطر ، وبما يسهم في تلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المناسبة والتخفيف من معاناتهم.

وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي "C17" تابعتين للقوات الجوية لدولة الامارات العربية المتحدة، و طائرتي "C295" وطائرة C130 تتبع للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التى يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 5 طائرات حملت 85 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ إنطلاق عملية "طيور الخير" إلى 1732 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وبذلك يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الامارات لشمال غزة برا ً عبر معبر كرم ابوسالم وجواً عبر عملية طيور الخير حوالي 2102 طن خلال شهر رمضان المبارك

وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “ حفظه الله ” بتكثيف المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.