شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يدين تصاعد وتيرة جرائم المستوطنين فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان البرلمان العربي تصاعد وتيرة جرائم وانتهاكات المستوطنين وميليشيات المستعمرين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، من إطلاق الرصاص تجاه المواطنين، وإحراق منازلهم ومركباتهم، والذى وصل إلى مستويات غير مسبوقة بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وحمل البرلمان العربي - في بيان اليوم الاثنين الاحتلال الإسرائيلي وحكومة اليمين المتطرفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الدعوات التحريضية، وما يتبعها من جرائم وانتهاكات تخالف القانون الدولي وكافة قرارات الشرعية الدولية، ما يؤدي لتفجير الأوضاع وتقويض فرص حل الدولتين.



وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتدخل العاجل لإجبار الاحتلال على وقف جميع أنشطته الاستعمارية، وتفكيك منظمات وميليشيات المستعمرين المسلحة، والوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.