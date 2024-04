شكرا لقرائتكم خبر عن تداعيات الطقس السيئ.. "فلاي دبي" تعلق جميع الرحلات المغادرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن شركة فلاي دبي للطيران قالت اليوم الثلاثاء، إنها علقت مؤقتا جميع الرحلات المغادرة من دبي حتى العاشرة من صباح غد الأربعاء بتوقيت دبي لسوء الأحوال الجوية.أفاد مطار دبي، في بيان، بأنه سيحول مؤقتا مسار الرحلات الوافدة مساء الثلاثاء لحين تحسن الأحوال الجوية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأوضح مطار دبي الدولي، أنه سيستمر في تسيير الرحلات المغادرة.كانت مطارات دبي، أفادت في بيان، بتوقف العمليات في مطار دبي الدولي مؤقتا لمدة 25 دقيقة بسبب عاصفة شديدة.وكانت مطارات دبي، أعلنت أن العواصف الرعدية الشديدة المتوقعة على الإمارة يومي 16 و17 أبريل الجاري، قد تؤثر حركة الطيران في مطار دبي الدولي.وحثت في بيان، الركاب المغادرين عبر مطار دبي الدولي التحقق من حالة رحلتهم والتخطيط وفقاً لذلك.ودعت الركاب بتخصيص وقت إضافي للوصول إلى المطار، واستخدام مترو دبي لتسهيل الحركة، نظراً للازدحام المتوقع وتراكم المياه على الطرقات المؤدية للمطار.