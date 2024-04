شكرا لقرائتكم خبر عن أرصاد الإمارات: البلاد تشهد أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أمطار "خطم الشكلة"

حدث استثنائي

الدمام - شريف احمد - شهدت دولة الإمارات هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في عام 1949.وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة 9 مساء الثلاثاء، تعد حدثًا استثنائيًا في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر.وذكر المركز أنه حتى الآن، تسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة "خطم الشكلة" بالعين، إذ بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة، بالإضافة إلى ذلك سجلت محطات المركز الوطني للأرصاد في الدولة كميات غزيرة من الأمطار في مناطق عديدة. This is a Twitter Status تشهد أكبر كميات أمطار خلال الأعوام الـ 75 الماضيةThis is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews)يذكر أن محطة الشويب كانت قد سجلت 287.6 ملم بتاريخ 2016/3/9.ويمثل هطول الأمطار بهذه الغزارة حدثًا استثنائيًا يساهم في زيادة المتوسط السنوي للأمطار في الإمارات ، وكذلك في تعزيز مخزون المياه الجوفية بالدولة بشكل عام.