شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يدمر 32 مؤسسة ثقافية و12 متحفا وهدم 195 مبنى تاريخي في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الثقافة الفلسطينية، إن 32 مؤسسة ومركزًا ومسرحًا في قطاع غزة تضررت بشكل جزئي أو كامل بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ شهر أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان له، صدر اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للتراث أن أضرار المؤسسات الثقافية في غزة شملت أيضا "تدمير 12 متحفا، وتخريب ما يقارب 2100 ثوب قديم، وقطع تطريز من المقتنيات الموجودة في المتاحف أو ضمن المجموعات الشخصية، بفعل القصف الإسرائيلي المستمر منذ ما يزيد عن ستة أشهر".

وتابعت الوزارة، "هذا علاوة عن هدم قرابة 195 مبنى تاريخيا يقع أغلبها في مدينة غزة، منها ما يستخدم كمراكز ثقافية ومؤسسات مجتمعية، بجانب تضرر تسعة مواقع تراثية و10 مساجد وكنائس تاريخية تشكل جزءا من ذاكرة القطاع".

وكررت الوزارة مناشدتها لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وغيرها من المنظمات ذات الصلة تشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة للكشف عن "الانتهاكات القانونية والإنسانية التي طالت التراث الثقافي الفلسطيني بوصفه جزءًا من التراث الإنساني".

