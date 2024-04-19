شكرا لقرائتكم خبر عن تعهد أممى بدعم موريتانيا فى تحقيق أهدافها التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد كلافير جاتيت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا في الأمم المتحدة، في واشنطن بدعم موريتانيا من أجل تحقيق أهدافها التنموية.

وذكرت زارة المالية الموريتانية نقلا عن المسئول الأممي -خلال اجتماعه مع وزير المالية الموريتاني أسلم محمد امبادى- أن اللجنة ستقدم كل ما في وسعها من دعم لإنجاح رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي والدفاع عن مصالح إفريقيا على مستوى مجموعة العشرين التي أصبح الاتحاد الإفريقي عضوا فيها.

واستعرض الوزير الموريتاني المحاور الأساسية التي ستركز عليها بلاده خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي من أجل تحقيق نتائج إيجابية للقارة الإفريقية، مبرزا أن هذه المحاور يأتي على رأسها تنمية رأس المال البشري، وتعزيز النمو الاقتصادي مع التركيز على الاقتصاد الأخضر.

في شأن آخر، أجرى وزير الدفاع الموريتاني حنانه ولد سيدى حننه، اليوم مباحثات مع السفير الروسي في نواكشوط بوريس زيلكو.

وذكرت وزارة الدفاع الموريتانية أن المباحثات تناولت علاقات التعاون العسكري القائم بين موريتانيا وجمهورية روسيا الاتحادية وسبل تطويرها وتعزيزها.