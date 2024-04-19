شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: استخدام الفيتو ضد عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة أمر مؤسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه أمر مؤسف للغاية أن يستخدم الفيتو لإعاقة إرادة دولية واضحة بالموافقة على انضمام فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة.

واعتبر، في منشور على حسابه بموقع "إكس"، أن ما حدث ليس سوى خطوة في طريق كفاح سياسي طويل سينتهي حتما بانتصار الارادة الفلسطينية المدعومة عربياً ودولياً.

وكان قد فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض.



