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الخليج اليوم .. المرور السعودي يوضح إجراءات تسديد المخالفات أو الاعتراض عليها

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أوضح المرور السعودي آلية وإجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها، والتي وردت في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

 

وأبان المرور أن للمخالف حق تسديد المخالفة أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه بها، وفي حال عدم اعتراضه، أو تقديم اعتراض وتـم رفضه، أو تعديل قيمة غرامة المخالفة في مدة 15 يومًا.

 

كما أورد بأن المخالف يمكنه طلب فترة إضافية للسداد تصل إلى 90 يومًا، خلال فترة الـ15 يومًا، وسيتم تخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 25% من قيمة الحد الأدنى.

 

في حين شدد المرور على عدم الاستفادة من التخفيض بعد انتهاء 45 يومًا، ولم يتم رفع طلب التمديد بعد انتهاء أول 30 يومًا من مهلة طلب التمديد (90 يومًا).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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