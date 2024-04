شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم على حقل غاز بالعراق يقتل 4 أشخاص ويوقف الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان

#أسعار_النفط.. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.55% بسبب المخاوف المتعلقة بالإمدادات#اقتصاد_اليومhttps://t.co/oaW3iwI9qE — اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) April 26, 2024

كشف مستشار لرئيس وزراء إقليم كردستان العراق، عن هجوم بطائرة مسيرة شُن على حقل خور مور للغاز في الإقليم.وأشار إلى أنه أدى إلى مقتل أربعة عمال، موضحا أن الإنتاج توقف أيضا في الحقل.وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان، أن العمال الأجانب الأربعة الذين قتلوا في الهجوم هم من اليمن. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.55% بسبب المخاوف المتعلقة بالإمدادات — اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) وأدى هجوم الطائرة المسيرة على حقل خور مور إلى توقف إمدادات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء.مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنحو 2500 ميجاوات، وإن العمليات توقفت في الحقل، فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.