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هجوم على حقل غاز بالعراق يقتل 4 أشخاص ويوقف الإنتاج

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رويترز - بغداد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف مستشار لرئيس وزراء إقليم كردستان العراق، عن هجوم بطائرة مسيرة شُن على حقل خور مور للغاز في الإقليم.
وأشار إلى أنه أدى إلى مقتل أربعة عمال، موضحا أن الإنتاج توقف أيضا في الحقل.

حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان

وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان، أن العمال الأجانب الأربعة الذين قتلوا في الهجوم هم من اليمن.
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وأدى هجوم الطائرة المسيرة على حقل خور مور إلى توقف إمدادات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء.
مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنحو 2500 ميجاوات، وإن العمليات توقفت في الحقل، فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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