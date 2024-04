شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي على حقل غاز في كردستان العراق والان نبدء بالتفاصيل

الهجوم الإرهابي بالعراق

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره للهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل خور مور للغاز في كردستان العراق، ما أدى إلى مقتل أربعة من العاملين الأبرياء في الحقل من الجمهورية اليمنية الشقيقة، وأسفر عن وقوع عددٍ من الإصابات.وشدد الأمين العام على أن الهجمات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في جمهورية العراق الشقيقة تعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي. وأكد موقف مجلس التعاون، الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.وأعرب عن خالص تعازيه، لأهالي وذوي ضحايا العمل الإرهابي، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.