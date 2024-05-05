الخليج اليوم .. وصول التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة" إلى الرياض

الرياض - كتب موسى القحطاني - رئيس الصين: نعتزم العمل لإيجاد تسوية لحرب أوكرانيا الأحد ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤
الإمارات تعلن إيصال 400 طن من المساعدات الغذائية لسكان غزة الأحد ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤
إيرادات الميزانية السعودية تسجل 293 مليار ريال في الربع الأول من 2024 الأحد ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤
وصول التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة" إلى الرياض الأحد ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤
ماكرون لنتنياهو: استمر في التفاوض مع حماس الأحد ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤
"كن بحالة غير طبيعية".. مشاجرة نسائية على متن طائرة كويتية الأحد ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤
لأول مرة منذ هجوم 7 أكتوبر.. أميركا تعلق شحنة ذخيرة لإسرائيل الأحد ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤
بصورة نادرة من طفولته.. رونالدو يهنئ والدته بعيد الأم الأحد ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤
الكويت.. إزالة جميع المباني المخالفة في "جزيرة مسكان" (فيديو) الأحد ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يدعو لوقف حرب الإبادة في غزة وحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين الأحد ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية أيمن زعرب أحد قادة "لواء رفح" جنوبي غزة (صورة) الأحد ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤
"حتى لو أطبقت السماء على الأرض".. قيادي حوثي يعرض استضافة صنعاء للمكتب السياسي لحركة حماس الأحد ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤