شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأحد ميناء العريش البحري، بسبب الأحوال الجوية.

وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة، أن قرار الإغلاق جاء نتيجة شدة الرياح، وارتفاع أمواج البحر وانخفاض مجال الرؤية.

وأكد المصدر أن الميناء سيُفتتح عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية.