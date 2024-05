شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 23 فلسطينيًا .. استمرار القصف إسرائيلي الوحشي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

استشهاد 5 فلسطينيين

الدمام - شريف احمد - استشهد 18 فلسطينيًا وأصيب العشرات يوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل وتجمعات للفلسطينيين في قطاع غزة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 6 فلسطينيين استشهدوا في قصف استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد 7 وجرح العشرات في سلسة غارات إسرائيلية استهدفت تجمعات للفلسطينيين في شمال قطاع غزة، ونقل الشهداء والجرحى إلى المستشفى.وفي جنوب قطاع غزة انتشلت الطواقم الطبية 5 شهداء جراء قصف إسرائيلي مكثف طال الأحياء الشرقية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.كما استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة. من أكبر الجامعات في قطاع، وسبق أن دمرت قوات الاحتلال خلال عدوانها المستمر على القطاع، جامعات، فلسطين، الإسلامية، والقدس، والأقصى.وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الفلسطينيين الخمسة جاء بعد قصف طائرات الاحتلال تجمعات فلسطينية في محيط الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة.وترافق مع هذا القصف استمرار طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لأحياء الزيتون والشجاعية بمدينة غزة.