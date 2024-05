شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد حقوق الإنسان: اجتياح رفح جريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المرصد العربي لحقوق الإنسان من محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، وإطلاقه دعوات لإخلاء المدينة من سكانها الفلسطينيين.

وقال المرصد العربي في بيان له أمس الاثنين، إن هذا الإجراء يمثل عدوانًا صارخُا على القانون الإنساني الدولي، ودعوة لبدء حرب شاملة وجريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية، وإبادة جماعية تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مُحذرًا من خطورة هذا الاجتياح.

وقف الجرائم الوحشية

ودعا المرصد، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى التدخل لوقف هذه الجرائم الوحشية، مشيرًا إلى أن الصمت المخزي حيال هذه الجرائم أصبح جريمة أخرى يرتكبها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب محكمة العدل الدولية بمحاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي وقيادته على هذه الجرائم، لافتًا الانتباه إلى أن الوقت قد حان للتحرك وبشكل فوري، فحياة مليون ونصف مليون فلسطيني أصبحت في يد محتلٍ غاصب يستخدم آلة الحرب ضد شعب أعزل وأطفال ونساء وضد منظمات الإغاثة الإنسانية.

وأشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان بجميع الجهود العربية المبذولة لوقف هذه الجرائم، والعودة لطاولة المفاوضات، والاتفاق على هدنة إنسانية تسمح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.