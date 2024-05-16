شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال على مخيم جباليا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف 3 منازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الطواقم الطبية انتشلت 4 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا.
كما استشهد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف شرق المخيم.
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وتشير إحصائيات فلسطينية أولية أن الاحتلال الإسرائيلي دمر منذ بدء الاجتياح البري لمخيم جباليا أكثر من 1000 منزل، وهجر نحو 50 ألف فلسطيني من منازلهم.
جاء ذلك في إطار سياسة الأرض المحروقة التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الطواقم الطبية انتشلت 4 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا.
كما استشهد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف شرق المخيم.
تدمير 1000 منزل في جبالياوواصلت جرافات الاحتلال تدمير عشرات المنازل السكنية التي تقع في قلب مخيم جباليا، كما واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف لبيت لاهيا شمال قطاع غزة. This is a Twitter Status | رفض التهجير ووقف العدوان على This is a Twitter Status.. إعلان البيان الختامي This is a Twitter Status في This is a Twitter Status
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وتشير إحصائيات فلسطينية أولية أن الاحتلال الإسرائيلي دمر منذ بدء الاجتياح البري لمخيم جباليا أكثر من 1000 منزل، وهجر نحو 50 ألف فلسطيني من منازلهم.
جاء ذلك في إطار سياسة الأرض المحروقة التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة.