شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال على مخيم جباليا والان نبدء بالتفاصيل

تدمير 1000 منزل في جباليا

استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف 3 منازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الطواقم الطبية انتشلت 4 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا.كما استشهد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف شرق المخيم.وواصلت جرافات الاحتلال تدمير عشرات المنازل السكنية التي تقع في قلب مخيم جباليا، كما واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف لبيت لاهيا شمال قطاع غزة. وتشير إحصائيات فلسطينية أولية أن الاحتلال الإسرائيلي دمر منذ بدء الاجتياح البري لمخيم جباليا أكثر من 1000 منزل، وهجر نحو 50 ألف فلسطيني من منازلهم.جاء ذلك في إطار سياسة الأرض المحروقة التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة.