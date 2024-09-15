الخليج اليوم .. الجامعة العربية تكرم الإمارات لجهودها في دعم مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كرمت جامعة الدول العربية، دولة الإمارات لجهودها في دعم مشروع مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة في الدول العربية والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في ختام مشاركة الإمارات في أعمال “ مؤتمر مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة ” بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

تسلم درع التكريم سعادة محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني رئيس وفد الدولة.

ناقش المؤتمر تقييم المرحلة الثانية من مشروع الاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية حول مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة والتحديات التي واجهها خلال تلك المرحلة، والآفاق المستقبلية للمشروع وإجراءات الرقابة الدولية على نقل الأسلحة الصغيرة بما في ذلك مراقبة الحدود ومكافحة تدفق الأسلحة غير المشروعة وتحديد وتعطيل مصادرها.