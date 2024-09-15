الخليج اليوم .. كيف ضلل صاروخ الحوثيين الباليستي أنظمة الكشف المبكر الإسرائيلية؟ (فيديوهات)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن الصاروخ الذي أطلق من اليمن وسقط وسط اسرائيل لأول مرة منذ عدة أشهر يثير بعض الأسئلة الصعبة.

وسألت الصحيفة الإسرائيلية: "هل هو صاروخ كروز أم صاروخ باليستي، لماذا تم اكتشافه في مرحلة متأخرة، وهل اخترق من اتجاه غير متوقع وما هي نتائج محاولات الاعتراض؟"، مشيرة إلى أنه "كان من المفترض أن يتم اكتشاف واعتراض الصاروخ الباليستي بعيدا عن الأراضي الإسرائيلية".

وأوضحت أنه "يعد اكتشاف صاروخ كروز أكثر صعوبة لأنه يحلق على ارتفاع منخفض وقد يضلل أنظمة الرادار، لكن كان من المفترض أن تكتشف الدوريات التي كانت تنفذها القوات الجوية باستخدام طائرات مجهزة بالرادارات الحديثة، وخاصة طائرات إف 35، كشف هذا الصاروخ واسقاطه".

وذكرت أن "طريق سير صاروخ كروز يشير إلى أنه لم يتم في طريق مباشر من اليمن، ولكن قد يكون من خلال اختراق من اتجاه غير متوقع، والتفاف وطريق طويل ربما عبر المناطق الجبلية. ولعل هذا هو ما جعل اكتشافه صعبا"، متسائلة: "بعد اكتشافه هل استطاعت المضادات اعتراضه أم أنه لم يتم اعتراضه وأخطأ هدفه؟".

وأضافت: "من المرجح أن يكون القصف اليمني، محاولة للانتقام من قبل الحوثيين بسبب الهجوم الذي استهدف ميناء الحديدة قبل شهرين، كما هددوا بذلك. حتى أنهم هددوا مؤخرا بأنهم سينفذون عملية برية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أن صاروخا أطلق من اليمن سقط في منطقة مفتوحة وسط البلاد، مؤكدا أن ذلك لم يؤد إلى وقوع إصابات.

وأصيب 5 إسرائيليين بجروح طفيفة، وذلك جراء سقوط شظايا صاروخ اعتراضي، على ما أفادت طواقم الإسعاف الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ اليمني وصل إلى تل أبيب بعد أن اخترق الدفاع الجوي الإسرائيلي والمجال الجوي لعدد من الدول العربية.

