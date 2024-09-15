الخليج اليوم .. السعودية.. القبض على رجل ظهر في فيديو يعتدي على امرأة بمحطة وقود وغضب على مواقع التواصل (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت السلطات السعودية القبض على رجل ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على امرأة في محطة وقود الأمر في العاصمة الرياض، وسط غضب على مواقع التواصل.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو المتداول (مموها) في صفحتها على منصة "سناب شات"، مؤكدة إلقاء القبض على المعتدي.

وقالت الداخلية في بيان نشره الأمن العام: "باشرت منطقة شرطة الرياض حادث شخص ظهر في محتوى مرئي متداول يعتدي على امرأة أثناء وجودها في محطة وقود بحوطة سدير، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة".

ونشرت صفحة "تم القبض" الموثقة على منصة "إكس"، مقطع الفيديو دون تمويه حيث ظهر أطفال صغار مع المرأة، ما أثار غضبا لدى النشطاء، وطالبوا لإنزال أشد العقوبات بالمعتدي، مشيدين بعمل السلطات في القبض عليه.