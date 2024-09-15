الارشيف / اخبار الخليج

الخليج اليوم .. السعودية.. القبض على رجل ظهر في فيديو يعتدي على امرأة بمحطة وقود وغضب على مواقع التواصل (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

الخليج اليوم .. السعودية.. القبض على رجل ظهر في فيديو يعتدي على امرأة بمحطة وقود وغضب على مواقع التواصل (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أعلنت السلطات القبض على رجل ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على امرأة في محطة وقود الأمر في العاصمة الرياض، وسط غضب على مواقع التواصل.

 

وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو المتداول (مموها) في صفحتها على منصة "سناب شات"، مؤكدة إلقاء القبض على المعتدي.

 

وقالت الداخلية في بيان نشره الأمن العام: "باشرت منطقة شرطة الرياض حادث شخص ظهر في محتوى مرئي متداول يعتدي على امرأة أثناء وجودها في محطة وقود بحوطة سدير، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة".

 

 ونشرت صفحة "تم القبض" الموثقة على منصة "إكس"، مقطع الفيديو دون تمويه حيث ظهر أطفال صغار مع المرأة، ما أثار غضبا لدى النشطاء، وطالبوا لإنزال أشد العقوبات بالمعتدي، مشيدين بعمل السلطات في القبض عليه.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا