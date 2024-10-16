شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية وبريطانيا توقعان اتفاقية بمليون جنيه استرلينى لدعم مرضى غزة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان ، إنها وقعت في مصر والحكومة البريطانية، ممثلة في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، اتفاقية بقيمة مليون جنيه استرليني للاستجابة للاحتياجات الصحية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر.

وأضافت، ستمتد تلك الشراكة من عام 2024 وحتى عام 2025 وستدعم من خلالها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة والسكان والشركاء الصحيين في توفير الاحتياجات الصحية ذات الجودة للمرضى والمصابين من قطاع غزة.

ستعمل المنظمة على تعزيز استعداد النظام الصحي لاستيعاب المرضى من خلال محورين أساسين وهما توفير الإمدادات الطبية والمستلزمات الجراحية والأدوية، بما فيها أدوية العلاج الكيميائي، للمستشفيات المصرية بالإضافة إلى تدريب الطواقم الطبية والعامليين الصحيين على التعامل مع حالات الطوارئ والصدمات والمصابين بأمراض غير معدية وكذلك توفير الدعم النفسي الاجتماعي.

وتم إعلان انطلاق المشروع خلال زيارة لوفد من وزارة الصحة والسكان ومكتب منظمة الصحة العالمية في مصر والحكومة البريطانية لمدينة العريش.

قاد الوفد الدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية ومدير فريق الطوارئ في مكتب مصر لمنظمة الصحة العالمية الدكتور عمر أبو العطا، ووزير المملكة المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هيمش فولكنر.

التقى الوفد بمحافظ شمال سيناء اللواء الدكتور خالد مجاور حيث تمت مناقشة الوضع العام في المحافظة كونها مركزا أساسيا لاستقبال المرضى وكذلك استقبال وتخزين وإرسال المساعدات الإنسانية للقطاع. كما قام الوفد بتفقد مستشفى العريش العام بالإضافة إلى مخازن الهلال الأحمر المصري ونقطة الخدمات الإنسانية التي تم إنشائها من قبل المنظمة والهلال الأحمر والتي توفر خدمات الإحالة وكذلك الاحتياجات الأساسية للمرضى وذويهم.

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور نعمة عبد، " تُقدِّر منظمة الصحة العالمية شراكتها الطويلة الأمد مع الحكومة البريطانية، ونحن ممتنون للغاية لهذا المساهمة السخية من وزارة الخارجية والتنمية. سيمكن هذا الدعم منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، من توفير الإمدادات الحيوية للمستشفيات المصرية وتزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية بالقدرات اللازمة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمصابين الذين تم إجلاؤهم من غزة. كما أود أن أعبر عن تقديري لحكومة مصر لدورها الحيوي في معالجة المرضى من غزة وفي تسهيل إجلائهم بأمان إلى دول أخرى أيضاً."

وقال فولكنر، "يستمر الوضع الإنساني المتدهور في غزة في إحداث الدمار للعديد من الأرواح، حيث يحتاج العديد منهم إلى دعم منقذ للحياة عبر الحدود، هنا في مصر. ولهذا السبب سيوفر التمويل اليوم، جنبًا إلى جنب مع شركائنا المصريين، علاجات منقذة للحياة ودعمًا للمدنيين الذين تم إجلاؤهم طبيًا من غزة."

ومنذ بداية استقبال مصر للمرضى من غزة في نوفمبر الماضي، عملت منظمة الصحة العالمية لدعم جهود مصر في توفير الخدمات الطبية لهم. قامت المنظمة بتوفير إمدادات طبية منذ بداية الأزمة للمستشفيات المصرية بقيمة 2,140,000 دولار ما بين أسرة الرعاية المركزة وصمامات القلب الميكانيكية ومستلزمات أجهزة الغسيل الكلوي ومستلزمات جراحة العظام وأدوية التخدير وغيرها. كما قامت المنظمة بتدريب حوالي 900 عامل صحي في المجالات المختلفة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الطارئة المنقذة للحياة، وذلك بدعم من حكومة اليابان.

