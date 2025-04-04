شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يوسع عملياته فى حى الشجاعية وأرتال عسكرية تتقدم فى غزة مع موجة نزوح جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، صباح الجمعة، توسيع عمليته البرية فى حى الشجاعية شرقى مدينة غزة، قائلا إن قواته بدأت العمل فى المنطقة خلال الساعات الماضية "بهدف تعميق السيطرة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية".

وأضاف الجيش في بيان أن قواته دمرت بنى تحتية، من بينها مجمع قيادة وسيطرة لحركة حماس.

وأشار البيان إلى أن الجيش "سمح للسكان بإخلاء المنطقة "، مؤكدا أنه "يواصل عملياته فى قطاع غزة ".

وقال شهود عيان إن أرتالا من الدبابات والآليات العسكرية تقدمت فعليا شرق حي الشجاعية، وسط حركة نزوح السكان إلى وسط وغرب مدينة غزة.

وشهدت أجزاء من الحي موجة نزوح واسعة، الخميس، بعد أن وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات عاجلة لسكان الحي والأحياء المجاورة، تطالبهم بإخلاء المنطقة على الفور.

وطالب الجيش الإسرائيلي إخلاء هذه المناطق فورا والانتقال إلى مراكز الإيواء المعروفة في غرب مدينة غزة".

وأجبرت هذه التحذيرات آلاف العائلات على الخروج في مسيرة نزوح جديدة، وسط مشاهد تكررت في أنحاء قطاع غزة.