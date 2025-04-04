شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ياسر.. من هو قيادى حماس المستهدف بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اغتيال قائد الجبهة الغربية لحركة حماس فى غارة نفذها الجيش اليوم على حي الزهور بمنطقة دلاعة في مدينة صيدا جنوبى لبنان، حيث أطلقت مسيرة صاروخين على الشقة التي كان يقطنها فرحات مع عائلته.

وأدت الغارة إلى مقتل حسن فرحات (أبوياسر) واثنين من أفراد أسرته في الشقة المستهدفة، هما ابنه حمزة وابنته جنان، ونعت "كتائب الشهيد عز الدين القسام" أبو ياسر .

من هو حسن فرحات ؟

هو من أبرز قيادات حماس، قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان.

وكان له دور محوري في معركة "طوفان الأقصى".

قال جيش الاحتلال إن حسن فرحات كان مسؤولًا عن إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة تسفات (صفد) والتي أسفرت عن مقتل مجندة في الجيش الإسرائيلى وإصابة عدد أخر من الجنود في 14 فبراير 2024.

وتولى عدة مواقع قيادية متقدمة في حماس.

من مواليد بلدة "البصة" الفلسطينية المحتلة في قضاء عكا.

أمضى سنوات طويلة من حياته في المقاومة داخل فلسطين وخارجها.

وانتشرت صورة لنجل حسن فرحات، حمزة، الذى اغتيل مع والده ، ويظهر في الصورة مع صهره محمد بشاشة الذي اغتيل في غارة إسرائيلية استهدفت نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت في يناير 2024.