"الأكثر عنفا".. استشهاد مدني في غارات إسرائيلية استهدفت محيط دمشق والان نبدء بالتفاصيل

أكثر من 20 غارة

الدمام - شريف احمد - استشهد مدني جراء غارات إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة السورية دمشق ليل الجمعة السبت، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).وأوردت سانا، أن "مدنيا استشهد جراء غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة حرستا بريف دمشق".وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 20 غارة استهدفت مراكز عسكرية في جميع أنحاء سوريا ليل الجمعة السبت، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي وصف هذه الغارات بالعنيفة.وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يملك شبكة واسعة من المصادر على الأراضي السورية، عن "أكثر من 20 غارة إسرائيلية على درعا وريف دمشق وحماة، طالت مستودعات ومراكز عسكرية"، مضيفا أنها "الأكثر عنفا منذ بداية العام".