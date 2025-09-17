اخبار الخليج

السعودية وباكستان توقعان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: وقع ، رئيس مجلس الوزراء الأمير ، ورئيس وزراء باكستان الإسلامية، محمد شهباز شريف على اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك.

وفي زيارة تؤكد على عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، استقبل الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، شهباز شريف في قصر اليمامة بالرياض.

وتأتي هذه المباحثات الرسمية بعد أيام قليلة فقط من لقاء آخر جمع الزعيمين في الدوحة، مما يعكس وتيرة تنسيق عالية ومستمرة.

وتستند العلاقة بين الرياض وإسلام أباد، كما تصفها وكالة الأنباء ، إلى قاعدة صلبة من "التقارب والاحترام المتبادل" على المستوى الشعبي، و"التفاهم وتكامل الأدوار" على المستوى السياسي، وهو ما يمنح البلدين ثقلاً إسلامياً وإقليمياً ودولياً.

وخلال جلسة المباحثات، استعرض الجانبان آفاق العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسيرة العمل المشترك بينهما، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

