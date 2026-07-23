البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة.

وأكدت القيادة العامة -وفق ما نشرته وكالة أنباء البحرين- أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.

وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.