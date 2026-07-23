صور| حرائق الغابات تضرب شمال الجزائر.. ونقل 100 مصاب إلى المستشفى

موجة الحرائق بالجزائر

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - نقلت أجهزة الإسعاف الجزائرية ليل الثلاثاء الاربعاء أكثر من مئة شخص إلى المستشفى في شمال شرق الجزائر، بحسب ما أعلنت السلطات التي تحدثت عن تضرر 150 بيتا أجلي سكانها.واندلعت الحرائق مساء الثلاثاء في منطقة سيرايدي الحرجيّة بولاية عنابة.وتشهد الجهة الساحلية منذ أسابيع مئات الحرائق بحسب الحماية المدنية التي قالت في بيان الأربعاء إنها مازالت تعمل على إخماد حريق سيرايدي، وأن المستشفى المحلي أخلي "احترازيا".وأكد وزير الداخلية سعيد سعيود في تصريح لوسائل إعلام محلية أن "جميع المرضى الذين نُقلوا إلى المؤسسة الاستشفائية في حالة صحية مطمئنة".وأضاف أن عدد البيوت المتضررة المحُصاة حتى الآن يبلغ نحو 150، مشيرا إلى عدم تسجيل أي وفاة.وكانت وزارة الداخلية أعلنت مساء الثلاثاء تسجيل ست وفيات منذ بدء موجة الحرائق التي تجتاح مناطق عدة في الجزائر، وتشهد مناطق عدة حرارة شديدة منذ أيام، خصوصا في الشمال.وفي السنوات الأخيرة، تسببت حرائق هائلة في مقتل عشرات الأشخاص وتدمير آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى عدد كبير من المنازل.