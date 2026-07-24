الكويت تدين عدوان إيران ووكلائها بالمسيرات على منفذ العبدلي

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 08:44 صباحاً كتب شريف احمد - أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على البلاد الذي طال اليوم منفذ العبدلي الحدودي من خلال عدد من الهجمات بطائرات مسيرة معادية؛ في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت، وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.وشددت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية- على أن الإمعان في مواصلة الاعتداءات السافرة والمتكررة يشكل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليميين، ويعكس نهجًا عدائيًا ممنهجًا وغير قابل للتبرير أو القبول.وجددت الوزارة التأكيد لتمسك دولة الكويت بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لصون سيادتها وحماية أراضيها ومقدراتها وحفظ أمنها واستقرارها.