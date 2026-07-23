مكثت مدة.. ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة بسوريا

توغل الاحتلال في الأراضي السورية

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في محيط سد المنطرة بريف القنيطرة الشمالي في سوريا، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء.وذكرت أن قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية دخلت إلى محيط السد، ومكثت مدة وجيزة قبل أن تنسحب من المنطقة.ويأتي هذا التوغل بعد أيام من دخول قوة إسرائيلية مؤلفة من سبع آليات عسكرية، عبر بوابة تل أبو الغيثار باتجاه ريف القنيطرة الجنوبي.وأقامت قوة الاحتلال حاجزًا عسكريًا غرب قرية صيدا الجولان، وأوقفت المارة وفتشتهم، قبل أن تنسحب لاحقًا.