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مكثت مدة.. ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة بسوريا

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واس - القنيطرة 0 تبليغ

  • مكثت مدة.. ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة بسوريا 1/2
  • مكثت مدة.. ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة بسوريا 2/2

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في محيط سد المنطرة بريف القنيطرة الشمالي في سوريا، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء.
وذكرت أن قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية دخلت إلى محيط السد، ومكثت مدة وجيزة قبل أن تنسحب من المنطقة.

توغل الاحتلال في الأراضي السورية

ويأتي هذا التوغل بعد أيام من دخول قوة إسرائيلية مؤلفة من سبع آليات عسكرية، عبر بوابة تل أبو الغيثار باتجاه ريف القنيطرة الجنوبي.
وأقامت قوة الاحتلال حاجزًا عسكريًا غرب قرية صيدا الجولان، وأوقفت المارة وفتشتهم، قبل أن تنسحب لاحقًا.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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