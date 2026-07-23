الارشيف / اخبار الخليج

الإمارات تدين هجمات إيران على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق

0 نشر
واس- أبوظبي 0 تبليغ

الإمارات تدين هجمات إيران على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - أدانت العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإقليم كردستان العراق، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وتهديدًا لأمنها واستقرارها.
وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق وحكومة كردستان العراق، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا