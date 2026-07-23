"تصعيد خطير".. الجامعة العربية تدين دعوات اقتحام المسجد الأقصى

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدعوات التي أطلقتها منظمات استيطانية إسرائيلية لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك تزامنًا مع ما يسمى بـ"ذكرى خراب الهيكل"، وعدتها تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

وأكدت الجامعة العربية، في بيان اليوم، أن هذه الدعوات تمثل امتدادًا لسياسات إسرائيلية تستهدف فرض وقائع غير قانونية في القدس المحتلة، محملةً إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات.

ودعت المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن والأمم المتحدة واليونسكو، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المسجد الأقصى المبارك.

وجددت الجامعة العربية تأكيد موقفها الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.