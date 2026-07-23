البرلمان العربي يرحب بقرار هولندا حظر منتجات المستعمرات الإسرائيلية

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - رحب البرلمان العربي بقرار الحكومة الهولندية حظر استيراد وشراء وبيع منتجات مستعمرات كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن القرار يمثل انتصارًا للقانون الدولي وخطوة متقدمة في مواجهة الاستيطان غير الشرعي.

وأكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، في بيان، أن القرار يعكس تنامي الإرادة الدولية لاتخاذ إجراءات عملية لمساءلة الاحتلال، داعيًا جميع الدول إلى حظر منتجات المستعمرات، وفرض عقوبات على المستعمرات والشركات الداعمة لها، وتعليق الامتيازات والاتفاقيات التجارية مع كيان الاحتلال حتى امتثاله للقانون الدولي.

وشدد على أن استمرار إفلات كيان الاحتلال من العقاب شجعه على مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حاسمة لمحاسبة مرتكبيها، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.