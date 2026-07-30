استمرار خروقات الهدنة.. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال على غزة

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، بينهم أطفال، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، تجمعات متفرقة للفلسطينيين في مدينتي غزة وخان يونس، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.وفي السياق ذاته، تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال، إضافةً إلى عمليات نسف المباني السكنية في المناطق الشرقية من القطاع.