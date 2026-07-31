البورصات العالمية.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

بورصة وول ستريت

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 07:34 صباحاً كتب شريف احمد - اختتمت ‌مؤشرات الأسهم الثلاثة الرئيسة في بورصة وول ستريت تعاملات اليوم، على ارتفاع.وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 124.60 نقطة، أو 1.70% ليصل إلى 7440.75 نقطة.وصعد "مؤشر ناسداك" المجمع 679.24 نقطة، ‌بما يعادل 2.76% ليصل إلى 25118.17 نقطة.وزاد "مؤشر داو جونز الصناعي" 607.28 نقاط، أو 1.18% ليصل إلى 52201.42 نقطة.