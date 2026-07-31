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البورصات العالمية.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

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واس - نيويورك 0 تبليغ

  • البورصات العالمية.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع 1/2
  • البورصات العالمية.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع 2/2

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 07:34 صباحاً كتب شريف احمد - اختتمت ‌مؤشرات الأسهم الثلاثة الرئيسة في بورصة وول ستريت تعاملات اليوم، على ارتفاع.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 124.60 نقطة، أو 1.70% ليصل إلى 7440.75 نقطة.

بورصة وول ستريت

وصعد "مؤشر ناسداك" المجمع 679.24 نقطة، ‌بما يعادل 2.76% ليصل إلى 25118.17 نقطة.
وزاد "مؤشر داو جونز الصناعي" 607.28 نقاط، أو 1.18% ليصل إلى 52201.42 نقطة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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