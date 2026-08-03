تحرك صدع محدود.. مسؤول مصري يوضح سبب وقوع زلزال القاهرة

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - قال د. شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في القاهرة، إن الزلزال الذي وقع فجر اليوم الاثنين، كان فى منطقة خليج السويس، وهي إحدى المناطق المعروفة جيولوجيًا بالنشاط التكتوني ووجود صدوع نشطة.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن الزلزال وقع نتيجة تحرك أحد الصدوع النشطة في المنطقة، وأن أي زلزال يحدث عندما تتراكم الإجهادات داخل الصخور على جانبي الصدع، ثم تتحرر بصورة مفاجئة، فتنطلق الطاقة المخزنة في هيئة موجات زلزالية يشعر بها المواطنون.

وأشار إلى أن قوة الزلزال ترتبط بطول الجزء الذي تحرك من الصدع، فكلما زاد طول الصدع أو الجزء المنكسر منه زادت كمية الطاقة المنطلقة، ومن ثم ترتفع قوة الزلزال، وأن الهزة الأخيرة نتجت عن تحرك صدع محدود، وليست مرتبطة بصدع عملاق. نشاط جيولوجي طبيعي ومتوقع وقال الهادي إن منطقة خليج السويس تصنف جيولوجيًا ضمن مناطق الصدوع والنشاط التكتوني الفرعي، حيث تتعرض لهزات أرضية من حين لآخر نتيجة الحركة الطبيعية للكتل الصخرية على جانبي الصدوع المحلية، مؤكدًا أن هذا النشاط الجيولوجي طبيعي ومتوقع في تلك البؤرة الزلزالية ولا يدعو للقلق.

وأشار إلى أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت وقوع الهزة في تمام الساعة 03:00:36 صباحًا بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 10 كيلومترات، مؤكدًا أن المعهد تلقى بلاغات تفيد بشعور عدد من المواطنين بالهزة.

وأكد أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يتابع النشاط الزلزالي في مختلف أنحاء مصر على مدار الساعة من خلال الشبكة القومية لرصد الزلازل، لرصد أي هزات أرضية وتحديد خصائصها بدقة وإبلاغ الجهات المعنية بنتائج الرصد فورًا. تقييم النشاط الزلزالي وقال باسم نبوي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه لا يمكن التنبؤ بموعد أو مكان وقوع الزلازل على مستوى العالم، موضحًا أن ما يمكن رصده علميًا هو تقييم النشاط الزلزالي للمناطق واحتمالاته، وليس تحديد توقيت وقوع الزلزال.