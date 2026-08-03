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قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات هدم واسعة في الضفة الغربية

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات هدم واسعة في الضفة الغربية

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 04:50 مساءً كتب شريف احمد - نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عمليات هدم وتجريف واسعة طالت منزلًا ومنشآت زراعية في مدينتي نابلس، ورام الله بالضفة الغربية، تزامن ذلك مع إخطار عددٍ من المنشآت التجارية بالهدم في مدينة جنين.
وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعة فلسطينيين على الأقل، خلال عمليات دهم وتفتيش لعددٍ من المنازل والأحياء السكنية في الضفة الغربية.

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آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

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