شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشعر بالدوخة فور الاستيقاظ من النوم؟.. الأنيميا وقصور عضلة القلب السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم جمعة، استشاري الباطنة والجهاز الهضمي في كلية طب الزقازيق، أن التعرض للدوخة فور الاستيقاظ من النوم علامة على إصابة الشخص بمرض ما ويجب التعرف عليه وعلاجه علي الفور تجنبًا للتعرض لأي مضاعفات صحية، ومنها:

الجفافيعني تعرض الجسم لنقص نسبة وكمية السوائل داخله، وعند تعرض الجسم لهذا الأمر تتأثر أعضاؤه ويمر الشخص بعدم القدرة علي التركيز، وأيضًا يشعر بالدوخة وهبوط ضغط الدم، ولذا يجب الإنتباه علي كميات السوائل المتناوله علي مدار اليوم حتي لا تتعرض للجفاف، وتمر بالدوخة فور الاستيقاظ من النوم.

قد يكون استيقاظك من النوم الذى يصاحبه الدوخة جرس إنذار لإصابتك بقصور في عضلة القلب، فعندما يحدث قصور فيها تصبح غير قادرة علي ضخ الأكسجين بالكمية التي يحاتجها الجسم فيتأثر كل أعضاء الجسم وتصاب بالدوخة، ولذا يجب الذهاب لطبيب قلب للاطمئنان وأخذ العلاجات اللازمة.

قصور عضلة القلب

انخفاض نسبة السكر في الدم

إذا كنت مصاب بمرض السكر عليك توخي الحذر عند تعرضك للدوخة فور إستيقاظك من النوم، فهذا يعد علامة علي انخفاض نسبته في الدم، ويجب القيام بأخذ قطعة حلويات لتنظيم نسبته ولكن بعد قياس نسبته في البداية.

بعض الأدوية

إذا كنت تأخذ أدوية حساسية، أو مضادات إكتئاب، فقد تكون عرضة للإصابة بالدوخة والشعور بالدورا فور الإستياظ من النوم، ويمكنك عدم أخذ مثل هذه العلاجات قبل النوم.

الأنيمياعند شعورك بالدوخة بشكل عام وبشكل خاص فور الإستياقظ من النوم، يجب عليك قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، لأن هذا يعتبر علامة علي نقس نسبته في الدم، ويجب توخي الحذر وتنظيم نسبته عن طريق أخذ العلاجات الغنية بالحديد وفيتامين ب، لرفع نسبتها والعلاج من الأنيميا.