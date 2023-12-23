شكرا لقرائتكم خبر عن وقاية من السرطان والزهايمر ومضاد للالتهابات.. 6 فوائد لـ زيت الزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشار إلى زيت الزيتون، بأنه عنصر أساسي في النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​لعدة قرون، لفوائده الصحية السحرية، فإلى جانب وجوده الغني واللذيذ في المأكولات الشهية، يلعب زيت الزيتون دوراً رئيسيًا في تعزيز طول العمر والصحة العامة.

وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد حسب موقع " onlymyhealth"، فإن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميًا انخفض لديهم خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 19٪ على مدار 28 عامًا، وإليك كيف يمكن أن يساهم إضافة زيت الزيتون إلى نظامك الغذائي اليومي في حياة أطول وأكثر صحة:

زيت الزيتون يمكن أن يزيد من طول العمر

بسبب الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون، وخاصة حمض الأوليك، أثبتت الدراسات أنه يحسن من صحة القلب، حسبما نشرته مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، وقد يساعد الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون على خفض مستويات الكوليسترول السيئ وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي زيت الزيتون على مضادات أكسدة قوية، مثل البوليفينول، التي تكافح الالتهابات في الجسم، ويرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من الأمراض المرتبطة بالعمر، ويمكن أن تساهم تأثيرات زيت الزيتون المضادة للالتهابات في حياة أطول وأكثر صحة.

صحة الدماغ والوظيفة المعرفية

تشير الدراسات إلى أن الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون قد يكون لها تأثير وقائي على الدماغ، ارتبط استهلاك زيت الزيتون بانخفاض خطر التدهور المعرفي والأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر.

الوقاية من السرطان

قد تلعب مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون دورًا في الوقاية من أنواع معينة من السرطان، فقد تم ربط الاستخدام المنتظم لزيت الزيتون بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم.

إدارة الوزن

على عكس الاعتقاد الخاطئ بأن جميع الدهون تساهم في زيادة الوزن، يمكن للدهون الصحية الموجودة في زيت الزيتون أن تساعد في إدارة الوزن، حيث يعزز زيت الزيتون الشعور بالامتلاء، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام ويساهم في الحفاظ على الوزن.

تنظيم نسبة السكر في الدم

أظهرت دراسة نشرت في مجلة التغذية والسكري أن زيت الزيتون يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وهذا مفيد بشكل خاص للوقاية من مرض السكري وإدارته، مما قد يؤثر على متوسط ​​العمر المتوقع.