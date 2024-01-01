صحة ورشاقة

صحتك بالدنيا.. ترتيب ظهور أعراض متغير JN.1 لكورونا.. دايت الثلج أغرب ريجيم يجعلك تتناول المياه المجمدة لحرق الدهون.. الشمس وضوء النهار أفضل علاج لاكتئاب الشتاء.. واعرف أنواع السرطان

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القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” على مدار الساعات القليلة الماضية عددًا من الموضوعات الخدمية التى تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار، ومتغير JN.1 لكورونا وترتيب ظهور الأعراض، علاوة على أنظمة إنقاص الوزن والريجيم وأفضل علاج لاكتئاب الشتاء وأسباب الصداع في الشتاء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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