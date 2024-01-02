شكرا لقرائتكم خبر عن ما تزودهاش.. أضرار الإسراف في تناول الخبز مع وجبة الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الخبز الغنى بالعديد من العناصر الصحية، أمرا في غاية الأهمية، لكن يكمن سر الاستفادة منه في توقيت تناوله وكذلك في الكميات التي نتناوله فيها، وفقا لتقرير نشر في موقع "كيورا" فإن الخبز غنى بالكربوهيدرات الصحية التي يحتاجها الجسم، كما يحتوى على سعرات حرارية مطلوبة لتوليد الطاقة، مع احتوائه على الألياف المشبعة وكذا المعادن والفيتامينات الهامة.

وتابع التقرير موضحا أن الإسراف في تناول الخبز صباحا في وجبة الإفطار، له الكثير من المضار، والتي منها انه يساعد وبشدة على زيادة الوزن، وقد تضطرب أية خطة لانقاص الوزن يريد الشخص اتباعها، فضلا عن أنه يحتوى على الجلوتين، وهو ما يهدد بعض من يعانون التحسس تجاه الجلوتين الموجود في القمح والشعير، كما أن أبرز المضار الصحية لتناول الخبز بكثرة، هو إمكانية ارتفاع مستويات سكر الدم، ولا يصح لمرضى السكر أن يتناولونه بكميات كبيرة أبدا.

الإسراف في تناول الخبز قد يجعلك شاعرا بالجوع بعد فترة بسيطة من تناولك لوجبة الإفطار، لسعراته العالية، وكذا لزيادته لمستويات السكر في الدم، وهو ما يؤكد عليه التقرير مشيرا لأهمية تقليل الحصة اليومية له، لتصل حد الشريحة الواحدة من التوست، أو نصف رغيف أو أكثر قليلا من أنواع الخبز الأخرى.

كما يؤثر الخبز سلبا على الصحة إذا تناولناه بكميات كبيرة، وذلك لأنه قد يسبب مشكلات بالجهاز الهضمى، وينصح التقرير بإضافة البروتين للخبز في الإفطار لمعادلة عناصر الوجبة والاستفادة القصوى من فوائد الخبز دون التعرض لاضراره الصحية.