شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول بذور السمسم فى الأجواء الباردة.. منها رفع المناعة وصحة الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انخفاض درجات الحرارة، يبحث الكثيرون عن الأطعمة التي تساعد في الشعور بالدفء، ولذا حث التقرير المنشور عبر موقع healthshots على ضرورة إدراج بذور السمسم فى نظامك الغذائي اليومي خلال فصل الشتاء.

وقدم التقرير أبرز وأهم فوائد تناول بذور السمسم في الشتاء، ومنها:

- يقوي المناعة

السمسم مليء بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الزنك والحديد وفيتامين E، تساعد على تعزيز جهاز المناعة، والحماية من أمراض الشتاء، و يساعد نظام المناعة القوي جسمك على حماية الجسم من أمراض الشتاء التي لا يمكن تجنبها.

-يشعرك بالدفء خلال الشتاء

يوفر الدفء وزيادة الطاقة، وهذا يجعلها إضافة مثالية لنظامك الغذائي في فصل الشتاء، لأنه يحافظ على دفء الجسم وتوفر الراحة في هذا الطقس البارد. فهي غنية بالدهون الصحية، و مما يساعد على تجنب تأثيرات الطقس البارد، كما أنها تعزز صحة الدماغ وتساعد في الحفاظ على توازن غشاء الخلية، ولذا يمكنك تناول حفنة من هذه البذور يوفر دفعة فورية من الطاقة، مما يمنحك القوة لمحاربة الخمول.

-تقوية العظام والأسنان

لأن السمسم يحتوي على الكالسيوم، فتناوله يدعم صحة العظام، كما أنها تحتوي على عناصر غذائية أساسية أخرى مثل المغنيسيوم والحديد والتي تشتد الحاجة إليها أيضًا للحفاظ على صحة جيدة.

- يعزز صحة الجلد

وجود مضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية في بذور السمسم يساهم في حيوية البشرة، ويكافح الجفاف الذي غالبًا ما يتفاقم بسبب ظروف الشتاء.

- يساعد في الحفاظ على الوزن تحت السيطرة

تناول حفنة من بذور السمسم يشعرك بالشبع لفترة طويلة، مما يساعد على الحد من إغراء تناول الكثير من الحلويات الشتوية غير الصحية.

كما تعمل بذور السمسم على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وهو أمر مهم بشكل خاص في فصل الشتاء عندما يميل الجسم إلى العمل ببطء.