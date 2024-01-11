هل أنتِ نحيفة وتعانين من الترهل ودهون البطن؟ .. إليكِ الأسباب و الحلول



بيروت - نادين محمد - الدهون التي تتراكم في جسد امرأة نحيفة أو وزنها مناسب ، هي حالة تعني انخفاض العضلات وارتفاع نسبة الدهون في الجسم. وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وغيرها من الحالات الصحية.

قد يكون السبب هو أن جسمك نحيف وسمين! إذا كنت تعتقد أن مجرد النحافة يعني أنك تتمتع بصحة جيدة، فهذا ليس صحيحًا. قد يكون الشخص نحيف ولديه نسبة عالية من الدهون في الجسم وانخفاض في العضلات، في هذه الحالة تكون عرضة لخطر ارتفاع نسبة الكوليسترول وضغط الدم وكذلك مقاومة الأنسولين.

ما هي الدهون التي تتراكم في أجساد النحفاء؟



يُقال إن الشخص لديه دهون نحيفة عندما يكون وزن جسمه طبيعيًا أو أقل بالنسبة لطوله ولكن نسبة الدهون في الجسم مرتفعة بشكل غير متناسب (على أساس العرق والجنس).

يُطلق على وزن الجسم بالنسبة للطول مؤشر كتلة الجسم ( BMI ) ويُعتبر تقليديًا مؤشرًا لدهون الجسم. لكن الدهون في الجسم لا تعادل وزن الجسم، إن الشخص الذي يعاني من انخفاض مؤشر كتلة الجسم يمكن أن يكون لديه كتلة عضلية منخفضة، وليس الدهون .

تُعرف هذه الحالة من الدهون أيضًا بسمنة الوزن الطبيعي، والسمنة الأيضية، ولها آثار جانبية تؤثر على صحة الشخص لاحقًا.

الدهون التي تتراكم في الجسد تعني انخفاض العضلات-المصدرfreepik

كيف أعرف أن لدي دهون نحيفة؟



لا تنخدعي بالوزن ومؤشر كتلة الجسم، بينما هناك عوامل أخرى تشير إلى تراكم الدهون في الجسم. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي ستساعدك على تشخيص هذه الحالة.

مؤشر كتلة الجسم منخفض أو طبيعي

ارتفاع نسبة الدهون في الجسم

انخفاض كتلة العضلات

أسباب دهون الجسم النحيف:



فيما يلي بعض الأسباب الشائعة التي قد تؤدي إلى ظهور جسم سمين نحيف :

زيادة الدهون

انخفاض النشاط البدني

سوء التغذية

زيادة الأطعمة المصنعة

الوجبات الغنية بالدهون والسكريات الكثيفة الطاقة

النظام الغذائي لحرق دهون النحفاء:

لمساعدتكِ في التخلص من الدهون تجنبي الأطعمة المصنعة تمامًا وتناولي الأطعمة الكاملة مثل البقوليات والبقول والحبوب الكاملة والخضروات الطازجة والفواكه والمكسرات والبذور.يجب كذلك استخدام الحد الأدنى من زيت الطهي والدهون، وتجنبي المشروبات السكرية والتركيز على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين.



نصائح للتخلص من الدهون:



هناك بعض التغييرات الأساسية في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها والتي ستساعدك على منع الدهون.

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زيادة النشاط البدني



عليكِ زيادة النشاط البدني الذي تمارسيه بشكل يومي. قد يعني هذا المشي إلى الأماكن القريبة بدلاً من استخدام السيارة، أو صعود الدرج بدلاً من المصعد. كل هذا يساعد.

تقليل وقت الجلوس



ومن المهم أن نلاحظ أنه لا ينبغي للمرء أن يجلس في نفس الوضع لفترة طويلة. لذا، احرصي على أخذ فترات راحة دورية في العمل تسمح لك بالتجول، وتناول رشفة من الماء، ثم العودة.

النوم الجيد



يحل النوم العديد من المشكلات الصحية،منها تراكم الدهون الموضعية. من الضروري أن تحصلي على نوم جيد من ست إلى ثماني ساعات بين الساعة 10 مساءً وحتى 7 صباحًا. وهذا يساعدكِ على الحفاظ على لياقتكِ البدنية والتمتع بصحة جيدة أيضًا.

يحل النوم العديد من المشكلات الصحية-المصدرfreepik



نظام غذائي متوازن



تناول الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، وتجنب الوجبات السريعة، والأطعمة المصنعة، والمشروبات السكرية يقطع شوطا طويلا في الحفاظ على الدهون في معدلاتها الطبيعية، حاولي اتباع نظام غذائي غني بالبروتين أيضًا.

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التمرين الأسبوعي



إلى جانب النشاط اليومي، فإن إضافة روتين تمرين أسبوعي منتظم سيقطع شوطًا طويلًا في الحفاظ على صحتكِ ولياقتكِ. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 30-45 دقيقة 5-6 أيام في الأسبوع أمر رائع. يمكن أن تكون التمارين عالية الشدة لمدة قصيرة أو مستمرة منخفضة الشدة ولكنها تحرق عددًا متساويًا من السعرات الحرارية.

المصدر: medicalnewstoday

