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عدن - ياسمين التهامي - السعودية: تحذير هام من وصفة منتشرة في الواتساب تسبب الفشل الكلوي

وثق مقطع فيديو متداول مواطن يروي تجربته مع وصفة خاطئة أرسلت إليه على الواتساب وسببت له مرضا في الكلى.

وصفة الواتسابكادت تسبب له فشل كلوي

وأردف: قابلت أخصائي تغذية تعشينا أنا وإياه ووريته التحليل وقال لي بكرة لازم تجي لي على الطوارئ، رحت وفحصوني وسألوني عما كنت آكله وأشربه في الفترة الأخيرة، قلت لهم على وصفة الماء بالليمون انهبل قال ما يصلح الكلى تصير ناشفة لازم تشرب ماء نظيف زين، الماء والليمون ضد الكلى.

وختم أن الله نجاه من مرض الفشل الكلوي لو كان استمر على الوصفة فترة أطول.وقال الرجل يدعى أبو بسام: أصبت بمرض في الكلى بسبب تجربتي لوصفة صحية منتشرة حاليًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتابع : أنه قرأ رسالة في الواتساب أن الليمون مع الماء على الريق يطرد السموم وينحف وداومت عليها فترة وتعبت بحيث أي شي آكله أو أشربه أرجعه، رحت للمستشفى.

وأضاف: الدكتورة قالت لي من متى وأنت تغسل كلى، قلت لها شكلك غلطانة أنا ما في إلا العافية، وحولتني على العيادات الخارجية.

كادت تسبب له فشل كلوي