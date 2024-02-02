شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعدك القهوة على إنقاص الوزن.. وما عدد الأكواب يوميًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب النظام الغذائي وممارسة الرياضة دائمًا دورا مهما في أي استراتيجية ناجحة للتخسيس، ولكن وفقًا للخبراء، هناك أداة واحدة لمكافحة الدهون لا تتطلب منك القيام برفع أشياء ثقيلة أو الذهاب إلى صالات الجيم، اعتمادًا بالطبع على حجم جسمك المفضل كوب قهوة قابل لإعادة الاستخدام.

ليس سرا أن الكافيين يمكن أن يكون مساعدك المثالي في رحلة فقدان الوزن، ولكن ما هي الكمية التي تحتاجها كل يوم من أجل التخلص من الوزن الزائد؟ وفقا لتقرير موقع " nypost" تشمل التوجيهات بشرب من 200 إلى 400 مجم وهذا يعادل ما بين كوبين وخمسة أكواب.

يتماشى هذا مع دراسة أجرتها كلية تي إتش تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد، والتي أظهرت أن 4 أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن تخفض الدهون في الجسم بنسبة 4٪ تقريبًا.

تحتوي القهوة على الكافيين، الذي له تأثيرات حرارية ويمكن أن يسرع عملية التمثيل الغذائي، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية، كما أظهرت بعض الدراسات أنه يمكن أن يساعد في تقليل مؤشر كتلة الجسم ووزن الجسم والدهون في الجسم، كما يمكن للقهوة أيضًا أن تحد من الشهية وتقلل من الجوع.

تظهر الأبحاث أن شرب القهوة قبل الوجبة يمكن أن يقلل من السعرات الحرارية التي تتناولها في الوجبة التالية، حتى لو تناولت القهوة لمدة تصل إلى 4 ساعات قبل الوجبة، تحتوي القهوة أيضًا على حمض الكلوروجينيك، الذي ثبت أنه يزيد من حرق الدهون وقد يساعد في إبطاء امتصاص الكربوهيدرات.

ولكن حذر التقرير، من أن إضافة الكريمة أو الحليب كامل الدسم أو السكر إلى القهوة، يمكنه تعويض أي من السعرات الحرارية التي تحرقها القهوة".