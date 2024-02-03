شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لحماية كبار السن من تقلبات الطقس.. أبرزها مراقبة الجو وممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقدم فى العمر يتسبب بشكل ملحوظ فى زيادة فرص الإصابة والتعرض لضعف الجهاز المناعي، خاصة فى وجود بعض الملوثات المختلفة فى الطقس، لذا يقدم تقرير منشور عبر موقع timesofindia.أبرز النصائح الصحية الخاصة بكبار السن والتي تحافظ على صحتهم وتحميهم من المضاعفات، ومنها:

- مراقبة جودة الهواء

ابق على اطلاع بالتنبؤات اليومية لجودة الهواء وتجنب الأنشطة الخارجية خلال فترات ارتفاع مستويات التلوث.

-ممارسة النشاط البدني

فى حين أن ممارسة الرياضة مفيدة للصحة العامة، إلا أنه يجب على المسنين اختيار مساحات داخلية أو خضراء لممارسة النشاط البدني لتقليل التعرض للملوثات.

- دعم مبادرات الهواء النظيف

الدعوة إلى سياسات ومبادرات تهدف إلى الحد من مصادر التلوث وتعزيز الاستدامة البيئية.

الاستفادة من التدابير الوقائية

ارتداء أقنعة عالية الجودة عندما تكون في الهواء الطلق، واستخدام أجهزة تنقية الهواء في المنزل، وتجنب التعرض للملوثات الداخلية مثل الدخان والمواد الكيميائية.

تعزيز الحفاظ على البيئة

زراعة الأشجار، والحفاظ على الطاقة، واستخدام وسائل النقل العام يمكن أن تساهم في هواء أنظف ومجتمعات أكثر صحة.

وأشار التقرير إلى أن تلوث الهواء له مخاطر كبيرة على صحة الجهاز التنفسي، خاصة بالنسبة لكبار السن، ويعد فهم تأثير الملوثات على الأفراد الضعفاء واتخاذ تدابير استباقية للتخفيف من المخاطر خطوات أساسية نحو تحسين جودة الهواء وحماية الصحة العامة.

ومن خلال دعم الجهود الرامية إلى الحد من التلوث والدعوة إلى بيئات أنظف، يمكننا ضمان مستقبل أكثر صحة للأجيال القادمة.